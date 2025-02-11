В Турции начали готовиться к цунами после землетрясений

Турецкое Управление по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям (AFAD) заявило, что из-за серии землетрясений в Эгейском море в районе Бодрума развернули систему сирен, чтобы предупреждать граждан о возможных цунами.

Как сообщает NTV Haber, в Бодрум прибыли группы AFAD из разных провинций.

Отмечается, что турецкие власти сильно беспокоятся из-за учащения числа подземных толчков. Так, например, число землетрясений магнитудой более 3 баллов в Эгейском море с 7 февраля достигло 761.

Уточняется, что система сирен уже развёрнута. Она представляет собой мобильные установки, оснащённые четырьмя громкоговорителями. Их будут включать в случае возможного цунами или чрезвычайной ситуации.

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Систему для оповещения граждан также установили в прибрежных районах Сеферихисар, Дидим и Датча.

4 февраля сообщалось, что свыше 9 тыс. человек покинули остров Санторини после сильных землетрясений, произошедших в Греции.