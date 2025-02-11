В Марокко произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает агентство Maghreb Arabe Press со ссылкой на Национальный институт геофизики.

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Сейсмособытие зафиксировали в понедельник, 10 февраля, в 22:48 по местному времени (11 февраля, 00:48 мск). По оценкам марокканских специалистов, магнитуда подземных толчков достигала 5,2. По США (USGS), мощность землетрясения была на уровне 5,1 балла.

Эпицентр сейсмособытия располагался в коммуне Бричка, а эпицентр залегал на глубине 20 километров. В результате землетрясения никто из жителей не пострадал, инфраструктурных разрушений также не случилось.

Ранее мощное землетрясение произошло у берегов Греции, магнитуда подземных толчков достигала 5,0. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 153 километров к северу от города Ираклион на острове Крит — там проживает 137 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 11 километров.