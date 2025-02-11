На юго-западе США один человек оказался в ловушке при столкновении самолетов

В США в аэропорту города Скоттсдейл (штат Аризона) в результате столкновения двух бизнес-джетов несколько человек пострадали, а один получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает ABC News.

По данным телеканала, 10 февраля около 14:45 (00:45 мск 11 февраля) самолет Bombardier Learjet после приземления выкатился с взлетно-посадочной полосы, после чего врезался в Gulfstream 2100.

В экстренных службах, которые прибыли на место происшествия, рассказали, что три человека были госпитализированы в местные медицинские учреждения. Кроме того, на борту одного из бизнес-джетов оказался заблокированным один человек.

В конце декабря появилось видео, на котором в аэропорту Лос-Анджелеса чуть не столкнулись самолеты. По данным СМИ, первому самолету дали указание не пересекать взлетно-посадочную полосу, однако он, вероятно, не остановился там, где должен был, поэтому авиадиспетчеру пришлось кричать: «Стоп! Стоп! Стоп!».

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