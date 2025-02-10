Стало известно о заступившихся за генерала Попова на суде пятерых офицерах

Тамбовский гарнизонный военный суд допросил группу военнослужащих по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-армии Ивана Попова, сообщает ТАСС со ссылкой на нескольких участников процесса. По данным агентства, пятеро офицеров опровергли доводы следствия о ненужности металлоконструкций и их хищении, в котором обвиняется военачальник.

С е г о д н я с у д о п р о с и л у ж е п я т е р ы х о ф и ц е р о в , п р а п о р щ и к о в и с о л д а т 5 8 - й а р м и и . В с е п о д т в е р д и л и к р а й н ю ю н е о б х о д и м о с т ь л ю б ы х м е т а л л о и з д е л и й н а ф р о н т е д л я у с т р о й с т в а з а щ и т н ы х с о о р у ж е н и й д л я л и ч н о г о с о с т а в а и т е х н и к и , к а к б р о н и р о в а н н о й , т а к и а в т о м о б и л ь н о й . П р я м о в з а л е с у д а в о е н н о с л у ж а щ и е с п р а ш и в а л и : а м е т а л л м о ж н о е щ е п р и в е з т и ? — р а с с к а з а л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а .

При этом, как отметил источник, порядка тысячи тонн арматуры, уголков и металлических листов сейчас лежат на складе в Белореченске вместо того, чтобы оказаться в распоряжении российских бойцов. По мнению собеседника агентства, металлоконструкции числятся похищенными «по надуманным причинам».

Кроме того, свидетели указали, что бизнесмен Сергей Моисеев, который полностью признал свою вину в совершении преступления, неоднократно пытался в июле и августе 2023 года поставить металл в 58-ю армию. Но, как утверждают участники процесса, отдельным лицам не захотелось этим заниматься. При этом после отстранения Попова от командования поставки металла и вовсе прекратились.

Адвокат Сергей Буйновский, защищающий интересы генерала Попова, подтвердил ТАСС данную информацию, но от комментариев отказался. Он сообщил, что допросы свидетелей защиты еще продолжаются.

Ранее Попов заявил ТАСС, что у него нет зависимости от денежных ставок на спорт и экспертиза это подтвердила. В ходе судебного процесса гособвинение утверждало, что именно игромания подтолкнула Попова к противоправной деятельности.