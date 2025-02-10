Стало известно о заступившихся за генерала Попова на суде пятерых офицерах
Тамбовский гарнизонный военный суд допросил группу военнослужащих по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-армии Ивана Попова, сообщает ТАСС со ссылкой на нескольких участников процесса. По данным агентства, пятеро офицеров опровергли доводы следствия о ненужности металлоконструкций и их хищении, в котором обвиняется военачальник.
Сегодня суд опросил уже пятерых офицеров, прапорщиков и солдат 58-й армии. Все подтвердили крайнюю необходимость любых металлоизделий на фронте для устройства защитных сооружений для личного состава и техники, как бронированной, так и автомобильной. Прямо в зале суда военнослужащие спрашивали: а металл можно еще привезти? — рассказал собеседник агентства.
При этом, как отметил источник, порядка тысячи тонн арматуры, уголков и металлических листов сейчас лежат на складе в Белореченске вместо того, чтобы оказаться в распоряжении российских бойцов. По мнению собеседника агентства, металлоконструкции числятся похищенными «по надуманным причинам».
Кроме того, свидетели указали, что бизнесмен Сергей Моисеев, который полностью признал свою вину в совершении преступления, неоднократно пытался в июле и августе 2023 года поставить металл в 58-ю армию. Но, как утверждают участники процесса, отдельным лицам не захотелось этим заниматься. При этом после отстранения Попова от командования поставки металла и вовсе прекратились.
Адвокат Сергей Буйновский, защищающий интересы генерала Попова, подтвердил ТАСС данную информацию, но от комментариев отказался. Он сообщил, что допросы свидетелей защиты еще продолжаются.
Ранее Попов заявил ТАСС, что у него нет зависимости от денежных ставок на спорт и экспертиза это подтвердила. В ходе судебного процесса гособвинение утверждало, что именно игромания подтолкнула Попова к противоправной деятельности.