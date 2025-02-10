У избитого в Новосибирске комментатора Скворцова краткосрочная амнезия

Врачи зафиксировали у спортивного комментатора Романа Скворцова черепно-мозговую травму, сообщает RT. Из-за этого у него замедлены речь и движения, а также краткосрочная амнезия, сообщила жена журналиста Ксения Скворцова.

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По ее словам, муж помнит события дня, узнает друзей и родных, но не может вспомнить события вечера, а также обстоятельства, при которых он получил травму.

" Я с е г о д н я б ы л а у Романа в реанимации, он вечер не помнит. Он помнит матч звезд, но вечер не помнит", - сообщила Ксения изданию.

Согласно прогнозам врачей, через два дня его переведут из реанимации в палату. Перевозить в Москву на лечение пациента не планируют. Также Ксения Скворцова отметила, что полиция ищет свидетеля нападения. В прокуратуре Новосибирской области также заявили, что завели уголовное дело. Ранее супруга комментатора подчеркнула, что нападение на ее мужа носит криминальный характер.

Также сообщалось, что Роман Скворцов мог пострадать из-за своего знакомого, участвовавшего в конфликте у одного из заведений на Красном проспекте.