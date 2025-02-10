Мать убитого отчимом-извергом мальчика устроила спектакль на похоронах

В Смоленской области простились с 14-летним мальчиком, которого избил, а затем утопил в реке отчим. Мать знала о произошедшем, но не стала спасать сына. На похоронах женщина молчала, а на ее глазах не было слез.

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Попрощаться с подростком пришло очень много людей. Мальчика отпевали в церкви в Екимовичах. На траурной церемонии, помимо матери, были бабушка и старший брат ребенка. Средства на похороны предоставила школа, где учился погибший, и его дядя.

Местные жители отметили, что мать ребенка была немногословной на похоронах. Сказала, что ищет работу и будет пытаться вернуть детей. Женщина казалась абсолютно безразличной к происходящему.

« М ы в с е п р о л и л и м н о г о с л е з з а в с е в р е м я п о и с к о в М и ш и , а п о т о м и н а п о х о р о н а х . А е г о м а т ь т о л ь к о в с х л и п н у л а , н о н е п р о р о н и л а и с л е з и н к и . Л и ш ь п р о и з н е с л а у г р о б а с ы н а : « К а к м ы т е б я д о л г о и с к а л и » , — р а с с к а з а л и м е с т н ы е Kp.ru.

Жизнь подростка оборвалась прямо перед Новым годом. Парень пропал во время прогулки с братом в родном селе. На протяжении 1,5 месяцев шли масштабные поиски — все это время родители лгали следствию. Мать школьника «сдалась» на полиграфе и рассказала, что в один день сожитель избил пасынка. Пьяному отчиму показалось, что он взял его телефон. Удары оказались смертельными, и после этого мужчина скинул тело ребенка в реку.

У женщины, которая знала о произошедшем, отобрали троих несовершеннолетних детей. Отчиму мальчика грозит до 15 лет колонии.