Минтранс заявил о подготовке к откачке мазута из танкера Koala

В порт Усть-Луга в Ленинградской области доставили насосы из Мурманска, чтобы начать откачку мазута из танкера Koala. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса в Telegram-канале.

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Водолазы не нашли мест утечек нефтепродуктов и заявили об отсутствии угрозы затопления судна. В пресс-службе добавили, что выгрузить мазут можно только в подогретом состоянии. Для этого в настоящее время специалисты рассматривают варианты подачи пара с берега.

9 февраля Koala, ходящий под флагом Антигуа и Барбуды, находился у третьего причала порта Усть-Луга, когда в машинном отделении произошло несколько взрывов. После судно начало тонуть. В тот момент на борту был экипаж из 24 человек, включая четверых россиян. На борту Koala находится 130 тысяч тонн мазута.