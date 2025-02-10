В московском ресторане начался пожар

В московском парке Сокольники загорелся одноэтажный ресторан «Джи Джи Гриль». О пострадавших не сообщается, пишет РЕН ТВ в Telegram-канале.

В МЧС отметили, что площадь пожара составила 100 «квадратов». На месте работают 32 специалиста и 9 единиц техники.

Очевидцы отметили, что были слышны два хлопка, после чего из заведения на улице 1-й Лучевой просек повалил густой дым.

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Специалисты не исключают, что огонь может перекинуться на деревья и на соседние строения. Информация о пострадавших и о причинах возгорания уточняется.