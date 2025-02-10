Человек на путях затрудняет движение на ветке московского метро
Интервалы движения поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро были временно увеличены из-за человека на путях сообщили в столичном Дептрансе.
На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения от «Серпуховской» до «Южной». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что человек попал под поезд на станции МЦД-3 «Выхино». По данным источников, в связи с происшествием в движении поездов на Казанском направлении произошел сбой. По предварительным данным, упавший на пути пассажир выжил. Движение в сторону Московской области было приостановлено.