Человек на путях затрудняет движение на ветке московского метро

Интервалы движения поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро были временно увеличены из-за человека на путях сообщили в столичном Дептрансе.

Н а С е р п у х о в с к о - Т и м и р я з е в с к о й л и н и и ( 9 ) н е т д в и ж е н и я о т « С е р п у х о в с к о й » д о « Ю ж н о й » . В о б р а т н о м н а п р а в л е н и и п о е з д а с л е д у ю т с у в е л и ч е н н ы м и и н т е р в а л а м и , — с к а з а н о в с о о б щ е н и и .

Ранее стало известно, что человек попал под поезд на станции МЦД-3 «Выхино». По данным источников, в связи с происшествием в движении поездов на Казанском направлении произошел сбой. По предварительным данным, упавший на пути пассажир выжил. Движение в сторону Московской области было приостановлено.