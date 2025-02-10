Россиянку осудили на восемь лет за госизмену

Суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры вынес приговор местной жительнице, признав ее виновной в госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

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Процесс над женщиной 1962 года рождения прошел в закрытом режиме в связи с наличием в уголовном деле сведений, составляющих государственную тайну.

Суд установил, что в феврале 2023 года она оказала помощь иностранному военизированному объединению и занималась тайной подрывной деятельностью с целью срыва мобилизации на специальную военную операцию. Также югорчанка искала новых сторонников в военизированное объединение для участия в боевых действиях против России.

Ранее сообщалось, что в Курской области суд приговорил к 20,5 года местного жителя Максима Москалева за госизмену и диверсию. Он по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры.