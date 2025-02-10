У летевшего за границу российского бизнес-джета отказал прибор в небе

У летевшего за границу российского бизнес-джета отказал один прибор в небе, из-за чего ему пришлось вернуться в аэропорт. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

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9 февраля Bombardier CRJ200 авиакомпании «Джетика» выполнял рейс из московского аэропорта Внуково в Доху, Катар.

Когда лайнер находился примерно в 20 километрах от Рязани, командир воздушного судна сообщил об отказе самолетного ответчика в режиме индикации высоты.

Пилоты решили вернуться в Москву, они запросили зону ожидания для выработки топлива и технический персонал по прибытии. Посадка прошла благополучно.

Ранее пассажир авиакомпании Iberia выпрыгнул из самолета прямо перед вылетом. Стюардесса попыталась остановить нарушителя, но тот напал на нее.