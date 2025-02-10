У летевшего за границу российского бизнес-джета отказал прибор в небе
У летевшего за границу российского бизнес-джета отказал один прибор в небе, из-за чего ему пришлось вернуться в аэропорт. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
9 февраля Bombardier CRJ200 авиакомпании «Джетика» выполнял рейс из московского аэропорта Внуково в Доху, Катар.
Когда лайнер находился примерно в 20 километрах от Рязани, командир воздушного судна сообщил об отказе самолетного ответчика в режиме индикации высоты.
Пилоты решили вернуться в Москву, они запросили зону ожидания для выработки топлива и технический персонал по прибытии. Посадка прошла благополучно.
Ранее пассажир авиакомпании Iberia выпрыгнул из самолета прямо перед вылетом. Стюардесса попыталась остановить нарушителя, но тот напал на нее.