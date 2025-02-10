Криминалист Михаил Игнатов оценил шансы найти экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жену живыми. По его мнению, косвенные признаки указывают на смерть супругов. Поиски пропавших на свалке Игнатов сравнил с иголкой в стогу сена.

Комментарий эксперта приводит сайт «Страсти».

« П р и з н а н ы у б и т ы м и д в а ч е л о в е к а : с а м э к с - м э р и е г о ж е н а . Ч т о з д е с ь , н а м о й в з г л я д , м о ж н о с д е л а т ь ? М о ж н о в к л ю ч и т ь в с е р ы ч а г и и в о з м о ж н о с т и Следственного комитета, Уголовного розыска, подключить экспертов-криминалистов с их аппаратурой, чтобы, возможно, на тех же свалках поискать пакеты и сумки, где могут находиться расчлененные останки этих людей. Теоретически шансы есть. Они призрачные, но есть. Это все равно что искать иголку в стоге сена. Даже иголку в стоге сена можно найти, если иметь очень хороший магнит. Здесь надо использовать все последние ноу-хау, которые имеются для поисков человеческих останков, где идет биологическое разложение. Есть специальные датчики, которые усовершенствованы и модернизированы. Но представляете, сколько отходов перегнивает на свалке и отовсюду идут газы от брожения. Там же не только пакеты, но и остатки пищи. Тяжело применить специальную аппаратуру, но если искать, то может и получится что-то найти. Какие-то надежды есть и, я надеюсь, удача улыбнется сыщикам», - высказался Игнатов.

Он не верит, что супруги живы. Прятаться и исчезать у них не было причин.

« Т е о р е т и ч е с к и , о н и м о г у т б ы т ь ж и в ы . И х и щ у т к а к м е р т в ы х , н о т е о р е т и ч е с к и , в о з м о ж н о , и х г д е - т о с п р я т а л и . С д р у г о й с т о р о н ы , я в э т о н е о ч е н ь в е р ю . У н и х н е б ы л о м о т и в а о т к о г о - т о п р я т а т ь с я , к у д а - т о и с ч е з а т ь , б р о с и т ь в с е в о д н о ч а с ь е и п о т е р я т ь с я п о л н о с т ь ю и з п о л я з р е н и я в с е х . Я н е в и ж у у н и х п р и ч и н д л я э т о г о . Е с т ь м н о г о п р и з н а к о в , ч т о и х у ж е н е т в ж и в ы х . П о с т е п е н н о р а с п р о д а в а л и с ь ц е н н ы е в е щ и , б ы л и п р о д а н ы м а ш и н а , з а п и с а н н а я н а ж е н у , п р е д м е т ы а н т и к в а р и а т а , а з а д е р ж а н н а я в п о с л е д с т в и и д е в у ш к а о т в е ч а л а о т и х и м е н и з в о н и в ш и м и п р и з ы в а л а о б р а т и т ь с я к в н у ч к е . М н о г о к о с в е н н ы х п р и з н а к о в , ч т о л ю д е й н е т в ж и в ы х » , - с к а з а л Игнатов.

Сообщалось, что в квартире исчезнувших была обнаружена кровь, а помещение подверглось санобработке. Игнатов прокомментировал эту информацию.

« П р и р а с ч л е н е н и и о с т а е т с я о ч е н ь б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о к р о в и , м и к р о ч а с т и ц м я г к и х т к а н е й . Н е в о з м о ж н о о б р а б о т а т ь в с е , с л е д ы д о л ж н ы о с т а т ь с я : н а с т е н а х , н а о б о я х , н а д в е р н ы х к о с я к а х . Я в с е - т а к и с к л о н е н , ч т о у д е в у ш к и б ы л и п о д е л ь н и к и » , - з а к л ю ч и л э к с п е р т .

Ранее Игнатов прокомментировал поиски тел под 6-метровым слоем отходов на мусорном полигоне.