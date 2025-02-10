Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста обвиняемым в убийстве Кириллова

Следственный комитет требует продлить срок содержания под стражей троим обвиняемым в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова.

Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство.

" В с у д п о с т у п и л о х о д а т а й с т в о Следственного комитета о продлении срока содержания под стражей Ахмаджона Курбонова, Батухана Точиева и Рамазана Падиева. Заседание суда по этому вопросу назначено на 13 февраля", - сказали в суде.

Все трое обвиняются в теракте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ). Вину они не признали.

По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом жилого дома. При взрыве погибли Кириллов и его помощник. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия и боеприпасов. В Центре общественных связей ФСБ России сообщили о задержании исполнителя убийства, им оказался завербованный спецслужбами Украины гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбонов, которому пообещали вознаграждение в размере $100 тыс. и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза. Установлена также причастность Точиева и Падиева к совершению теракта.