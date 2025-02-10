В московском метро избили подростка

Мужчина в московском метро мужчина нанес не менее трех ударов правой ногой в область головы и туловища 15-летнему подростку. Об этом сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.

Отмечается, что нападение произошло в вагоне поезда, следовавшего от станции «Каширская». Злоумышленник, используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений, в ходе словесного конфликта начал избивать юношу.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Нападавший будет привлечен к ответственности.

9 января сообщалось, что в Москве сотрудники полиции задержали двух юношей, подозреваемых в нападении на 16-летнего пассажира метро и угрожавших ему пневматическим пистолетом. Инцидент произошел в вагоне, к 16-летнему юноше подошли двое 14-летних приятелей. Подростки начали оскорблять молодого человека, один из них направил в его сторону предмет, похожий на пистолет, а второй снимал происходящее на видео.