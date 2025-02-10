Севшее на мель у Сахалина китайское судно задумали распилить

Китайский сухогруз «Ан Янг — 2», севший на мель у Сахалина, задумали распилить. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, из-за непогоды водолазы не могут подобраться к судну, чтобы тщательно осмотреть его на предмет утечек. Когда это удастся сделать, станет ясна дальнейшая судьба сухогруза: его либо попытаются «раскачать», чтобы снять с мели, либо утилизировать и постепенно распилить. В данный момент власти Сахалинской области обсуждают вариант с «раскачкой» «Ан Янг — 2», однако из-за отсутствия на Сахалине сухогрузов сопоставимой или большей мощности от него могут отказаться. Процесс же распила займет около двух лет.

Китайское грузовое судно «Анг Янг-2», перевозившее топливо, село на мель неподалеку от порта Невельск в Невельском районе Сахалина 8 февраля. Оно получило пробоину, однако информации о разливе топлива пока нет. На борту сухогруза находятся 20 членов экипажа, пострадавших нет.