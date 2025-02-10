В Нижнем Новгороде задержали 15 человек за экстремистские преступления

В Нижнем Новгороде задержали группу граждан, которые подозреваются в совершении преступлений по мотивам расовой, национальной ненависти и вражды.

Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

« В р е з у л ь т а т е о п е р а т и в н о - р а з ы с к н ы х м е р о п р и я т и й с о т р у д н и к и 2 - г о о т д е л а ГУПЭ МВД России, ЦПЭ, ЦКС и ЭКЦ областного главка установили 15 лиц, которые могут быть причастны к деятельности указанного экстремистского сообщества, в том числе предполагаемого организатора», — сказала представитель ведомства.

Волк добавила, что все 15 человек были доставлены в правоохранительные органы.

5 февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о «более дерзком» проявлении экстремизма со стороны иностранных граждан в России. Он подчеркнул, что эта представляет серьезную угрозу обществу.

По словам главы СК, зафиксированы 253 случая таких преступлений.