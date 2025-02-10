Брак основателя известной компании Татьяны Бакальчук с ее мужем Владиславом официально расторгнут после 22 лет совместной жизни.

Об этом бизнесмен сообщил лично.

« Д р у з ь я , н а ш б р а к с Т а т ь я н о й о ф и ц и а л ь н о р а с т о р г н у т . И с т о р и я д л и н о ю в 2 2 г о д а з а в е р ш е н а . < . . . > О ф и ц и а л ь н о е р е ш е н и е с у д а : Б р а к р а с т о р г н у т . Д е т и о с т а ю т с я с м а м о й . А л и м е н т ы о с т а ю т с я с п а п о й » , — з а я в и л Бакальчук. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Мужчина также сообщил, когда будет заседание о разделе имущества. По его словам, оно пройдет 18 февраля.

«Дело серьезное»: Бакальчук раскрыл, что стало причиной кризиса в Wildberries

В сентябре 2024 года у офиса компании Wildberries произошла перестрелка, два человека были убиты и несколько получили ранения. После этого происшествия основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук приняла решение вернуть себе девичью фамилию Ким, отказавшись от фамилии своего бывшего мужа Владислава и подала на развод.