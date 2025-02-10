«Дети — маме, алименты — папе»: суд поставил финальную точку в разводе Бакальчуков
Брак основателя известной компании Татьяны Бакальчук с ее мужем Владиславом официально расторгнут после 22 лет совместной жизни.
Об этом бизнесмен сообщил лично.
«Друзья, наш брак с Татьяной официально расторгнут. История длиною в 22 года завершена. <...> Официальное решение суда: Брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой», — заявил Бакальчук. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Мужчина также сообщил, когда будет заседание о разделе имущества. По его словам, оно пройдет 18 февраля.
«Дело серьезное»: Бакальчук раскрыл, что стало причиной кризиса в Wildberries
В сентябре 2024 года у офиса компании Wildberries произошла перестрелка, два человека были убиты и несколько получили ранения. После этого происшествия основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук приняла решение вернуть себе девичью фамилию Ким, отказавшись от фамилии своего бывшего мужа Владислава и подала на развод.