В хищениях на 300 млн рублей на гособоронзаказе обвинили трех бизнесменов

Против руководителей компаний «Комплитстрой групп» и «Атенон» инициировали уголовное производство по делу о хищении 300 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа.

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Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ.

— В о е н н ы м и с л е д с т в е н н ы м и о р г а н а м и СК России возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ООО «Комплитстрой групп» и ООО «Атенон» Александра Архипова, Артема Евдокимова и Михаила Масленникова — пояснили в ведомстве.

По данным следствия, Минобороны РФ заключило госконтракт по оборонному заказу на сумму 900 миллионов рублей для строительства в Калининградской области. В качестве исполнителя обязательств по контракту выступили «Комплитстрой групп» и «Атенон». С 2023 по 2024 годы руководство компаний нецелесообразно потратило 300 миллионов рублей, что повлекло за собой ущерб государству в особо крупном размере, передает ТАСС.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Диона» Аслана Петросяна, обвиняемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.