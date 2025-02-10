Появилось видео последствий падения БПЛА в Краснодаре

В результате падения обломков беспилотника в Краснодаре взрывной волной выбило витрину магазина одежды. Видеозапись опубликовало РИА Новости.

Издание отметило, что видео с места событий предоставил собственник. На кадрах видна яркая вспышка, после которой часть витрины обрушилась.

Бизнесмен рассказал, что открытие магазина было намечено на 15 февраля и теперь придется открываться без фасада, так как «стекло 30 дней будут изготавливать», пишет «Блокнот Краснодар».

« П р и е х а л б ы с т р о н а м е с т о , б ы л о в с е о ц е п л е н о . П о п р о с и л м е н я п р о п у с т и т ь . П о с м о т р е л к а м е р ы . У в и д е л в з р ы в ы , х л о п к и п о к а м е р е . П о г о в о р и л с п о л и ц и е й » , - р а с с к а з а л п р е д п р и н и м а т е л ь , п о д ч е р к н у в , ч т о э к с т р е н н ы е с л у ж б ы п р и е х а л и н а м е с т о Ч П о ч е н ь б ы с т р о .

По данным Минобороны России, сегодня в течение ночи системы ПВО перехватили 15 украинских дронов над российской территорией. Семь из них были уничтожены в Краснодарском крае.

В свою очередь глава Краснодара Евгений Наумов уточнил в своем Telegram-канале, что обломки сбитого украинского дрона, упавшие на жилой дом в районе Сенного рынка, задели только технические помещения. Жертв не было, и системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме.