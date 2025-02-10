Появилось видео последствий падения БПЛА в Краснодаре
В результате падения обломков беспилотника в Краснодаре взрывной волной выбило витрину магазина одежды. Видеозапись опубликовало РИА Новости.
Издание отметило, что видео с места событий предоставил собственник. На кадрах видна яркая вспышка, после которой часть витрины обрушилась.
Бизнесмен рассказал, что открытие магазина было намечено на 15 февраля и теперь придется открываться без фасада, так как «стекло 30 дней будут изготавливать», пишет «Блокнот Краснодар».
«Приехал быстро на место, было все оцеплено. Попросил меня пропустить. Посмотрел камеры. Увидел взрывы, хлопки по камере. Поговорил с полицией», - рассказал предприниматель, подчеркнув, что экстренные службы приехали на место ЧП очень быстро.
По данным Минобороны России, сегодня в течение ночи системы ПВО перехватили 15 украинских дронов над российской территорией. Семь из них были уничтожены в Краснодарском крае.
В свою очередь глава Краснодара Евгений Наумов уточнил в своем Telegram-канале, что обломки сбитого украинского дрона, упавшие на жилой дом в районе Сенного рынка, задели только технические помещения. Жертв не было, и системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме.