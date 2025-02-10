Суд вынес приговор экс-главе «БМФ»

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего генерального директора компании «БМФ» Бориса Ляшука к шести годам колонии по обвинению в поставке Министерству внутренних дел РФ более 350 тысяч некачественных рубашек.

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Об этом сообщает ТАСС.

« П р и г о в о р и т ь Л я ш у к а к ш е с т и г о д а м л и ш е н и я с в о б о д ы с о т б ы в а н и е м н а к а з а н и я в к о л о н и и о б щ е г о р е ж и м а » , — о г л а с и л р е ш е н и е с у д ь я .

В ноябре 2022 года Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Ляшука. Бизнесмен обвинялся в мошенничестве при осуществлении поставок обмундирования для сотрудников МВД.

По данным следствия, при пошиве одежды использовались некачественные нити и МВД получило 350 тыс. бракованных рубашек. Ущерб оценили в 564,5 млн рублей. Обвиняемый не признал свою вину.

4 февраля 2024 года Замоскворецкий суд Москвы запросил девять лет колонии и 1 млн рублей штрафа для экс-гендиректора компании «БМФ». Прокурор также заявил, что бизнесмена необходимо лишить права участвовать в тендерах на заключение госконтрактов.