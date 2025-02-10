В Москве спасли упавшего в вентиляционную шахту с 13-го этажа мужчину

В Москве сотрудники МЧС спасли провалившегося в вентиляционную шахту человека. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на Славянском бульваре. Местный житель вышел на лестничную площадку и услышал крики за стеной. Он попытался поговорить с источником звуков и выяснил, что мужчина упал с 13-го этажа и застрял, после чего вызвал спасателей.

Сначала сотрудники МЧС предположили, что неизвестный застрял в мусоропроводе, но вскоре выяснилось, что он упал в вентиляционную трубу с 13-го этажа.

« С п а с а т е л и с п о м о щ ь ю и н с т р у м е н т о в р а з р е з а л и с т а л ь н о й л и с т в е н т и л я ц и о н н о й ш а х т ы н а в т о р о м э т а ж е и в ы т а щ и л и н а п у г а н н о г о т о в а р и щ а » , – с о о б щ а е т с я в п у б л и к а ц и и .

Прибывшие на место медики госпитализировали мужчину, у него диагностировали перелом голени и ушиб головы.

Известно, что пострадавший приехал в Москву из Алтайского края. Предварительно, на 13-м этаже он искал закладку, но в какой-то момент случайно провалился в шахту.

По словам жильцов, в доме незнакомцы нередко оставляют пакетики с неизвестными веществами.