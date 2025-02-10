Девушка упала с седьмого этажа и выжила благодаря сугробу

В Нефтеюганске 17-летняя девушка выжила после падения с седьмого этажа. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

По информации полиции, пострадавшая находится в реанимации. У нее зафиксированы серьезные травмы и множественные переломы. По факту происшествия организована проверка. Причины инцидента пока неизвестны.

По данным Telegram-канала Mash Ural, у девушки перелом ребер и закрытая черепно-мозговая. Предварительно, сугроб смягчил падение.

Напомним, что 9 февраля мужчина выпал из окна третьего этажа многоквартирного дома в Кузнецке в Пензенской области. По словам очевидцев, мужчина вывалился, ухватился за выступ и некоторое время держался за него, однако позднее упал, ударившись об козырек. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Обстоятельства инцидента выясняются.