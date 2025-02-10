В Челябинске задержали директора института ЮУрГУ
В Челябинске сотрудники ФСБ задержали директора открытого и дистанционного образования ФГАОУ института ЮУрГУ Александра Демина.
Мужчину обвиняют в превышении полномочий.
«Указанное должностное лицо потребовал от находящего в его непосредственном подчинении сотрудника передавать денежные средства, полученные в качестве оплаты труда за работу», – сообщают в пресс-службе УФСБ.
По версии следствия, превышая полномочия, в течение нескольких лет Демин мог присвоить около 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что руководитель фирмы признан виновным в даче взятки ректору УралГУФК. Он планировал передать полмиллиона рублей, чтобы получить договор по ремонту студенческого общежития и манежа. Однако сотрудник вуза сообщил о подкупе в правоохранительные органы. В итоге коммерсанта задержали, ему назначили штраф – три с половиной миллиона рублей.