В Челябинске задержали директора института ЮУрГУ

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали директора открытого и дистанционного образования ФГАОУ института ЮУрГУ Александра Демина.

Мужчину обвиняют в превышении полномочий.

« У к а з а н н о е д о л ж н о с т н о е л и ц о п о т р е б о в а л о т н а х о д я щ е г о в е г о н е п о с р е д с т в е н н о м п о д ч и н е н и и с о т р у д н и к а п е р е д а в а т ь д е н е ж н ы е с р е д с т в а , п о л у ч е н н ы е в к а ч е с т в е о п л а т ы т р у д а з а р а б о т у » , – с о о б щ а ю т в п р е с с - с л у ж б е УФСБ.

По версии следствия, превышая полномочия, в течение нескольких лет Демин мог присвоить около 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что руководитель фирмы признан виновным в даче взятки ректору УралГУФК. Он планировал передать полмиллиона рублей, чтобы получить договор по ремонту студенческого общежития и манежа. Однако сотрудник вуза сообщил о подкупе в правоохранительные органы. В итоге коммерсанта задержали, ему назначили штраф – три с половиной миллиона рублей.