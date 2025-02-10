На газопроводе в Узбекистане вспыхнул мощный пожар
На магистральном газопроводе в Узбекистане произошло возгорание. Об этом сообщает Министерство энергетики республики в своем Telegram-канале.
Причиной происшествия стала утечка газа. В данный момент проводятся работы по устранению аварии. В результате инцидента никто не пострадал.
«Сегодня, 10 февраля, на магистральном газопроводе диаметром 1020 мм, проходящем по территории Бухарской области, произошла утечка газа и пожар», — сообщило Минэнерго.
Ранее стало известно, что в Красноярском крае произошел крупный пожар в химчистке для автомобилей. Как писала пресс-служба МЧС России, пламя уничтожило 14 машин. Инцидент случился в поселке городского типа Березовка.
Там загорелось одноэтажное здание с легковыми транспортными средствами внутри. Прибывшие на место пожарные успели эвакуировать два авто. В тушении огня, который охватил площадь в 725 квадратных метров, принимали участие 30 специалистов и 9 единиц техники.