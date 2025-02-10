На газопроводе в Узбекистане вспыхнул мощный пожар

На магистральном газопроводе в Узбекистане произошло возгорание. Об этом сообщает Министерство энергетики республики в своем Telegram-канале.

Причиной происшествия стала утечка газа. В данный момент проводятся работы по устранению аварии. В результате инцидента никто не пострадал.

« С е г о д н я , 1 0 ф е в р а л я , н а м а г и с т р а л ь н о м г а з о п р о в о д е д и а м е т р о м 1 0 2 0 м м , п р о х о д я щ е м п о т е р р и т о р и и Б у х а р с к о й о б л а с т и , п р о и з о ш л а у т е ч к а г а з а и п о ж а р » , — с о о б щ и л о М и н э н е р г о .

Ранее стало известно, что в Красноярском крае произошел крупный пожар в химчистке для автомобилей. Как писала пресс-служба МЧС России, пламя уничтожило 14 машин. Инцидент случился в поселке городского типа Березовка.

Там загорелось одноэтажное здание с легковыми транспортными средствами внутри. Прибывшие на место пожарные успели эвакуировать два авто. В тушении огня, который охватил площадь в 725 квадратных метров, принимали участие 30 специалистов и 9 единиц техники.