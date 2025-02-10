В отношении экс-сотрудника Минобороны завели дело о мошенничестве

Дело возбуждено в отношении экс-сотрудника Минобороны за мошенничество из-за выполнения гособоронзаказов на подшипниковых заводах.

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Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

— С о т р у д н и к а м и УФСБ России по Ростовской области задокументирована причастность бывшего начальника военного представительства Минобороны России к хищению денежных средств государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на ростовском ООО «10-ГПЗ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за действий бывшего сотрудника в УФСБ возбудили два уголовных дела: ст. 159 УК РФ — мошенничество, и ст. 290 УК РФ — получение взятки, передает ТАСС.

Столичная прокуратура также утвердила обвинительное заключение по делу в отношении блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве. Подозреваемый утверждал, что после прохождения его программ появится финансовая защита в любых жизненных ситуациях.

Задержать блогера удалось в 2023 году. Сначала окружение знаменитости отрицало факт задержания, однако позднее МВД опубликовало видео обыска в апартаментах блогера. Тогда же стало известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». О том, кто такой Шабутдинов и что известно о его задержании, — в материале «Вечерней Москвы».