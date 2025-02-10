В отношении экс-сотрудника Минобороны завели дело о мошенничестве

На экс-сотрудника Минобороны завели дело о мошенничестве
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Минобороны России за мошенничество при выполнении гособоронзаказов на подшипниковых заводах. Об этом со ссылкой на УФСБ по Ростовской области пишет ТАСС.
«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована причастность бывшего начальника военного представительства Минобороны России к хищению денежных средств государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на ростовском ООО «10-ГПЗ»», - отметили в ведомстве.
По данным ФСБ России, ему вменяется мошенничество и получение взятки. При этом ранее были проведены обыски у руководителей трех подшипниковых заводов по делу о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на 811 млн рублей.
Напомним, что ранее были задержаны предприниматели в разных регионах России по делам, связанным с хищением денег при выполнении контрактов, заключенных с Министерством обороны. Так в хищении почти 1 млрд рублей при строительстве центра управления связи был заподозрен глава ООО «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков.
По делу о мошенничестве в особо крупном размере был задержан гендиректор «Ленбытхима» Денис Михайлов. Он подозревается в хищении денег при исполнении гособоронзаказа в Санкт-Петербурге, ущерб оценивается на сумму более чем 20 миллионов рублей.
Также, по информации СК России, свыше 35 млн рублей было похищено при выполнении капитального ремонта военного госпиталя в Перми, в розыск объявлен замначальника филиала Военно-строительной компании Дмитрий Сергель.