В отношении экс-сотрудника Минобороны завели дело о мошенничестве

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Минобороны России за мошенничество при выполнении гособоронзаказов на подшипниковых заводах. Об этом со ссылкой на УФСБ по Ростовской области пишет ТАСС.

« С о т р у д н и к а м и УФСБ России по Ростовской области задокументирована причастность бывшего начальника военного представительства Минобороны России к хищению денежных средств государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на ростовском ООО «10-ГПЗ»», - отметили в ведомстве.

По данным ФСБ России, ему вменяется мошенничество и получение взятки. При этом ранее были проведены обыски у руководителей трех подшипниковых заводов по делу о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на 811 млн рублей.

Напомним, что ранее были задержаны предприниматели в разных регионах России по делам, связанным с хищением денег при выполнении контрактов, заключенных с Министерством обороны. Так в хищении почти 1 млрд рублей при строительстве центра управления связи был заподозрен глава ООО «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков.

По делу о мошенничестве в особо крупном размере был задержан гендиректор «Ленбытхима» Денис Михайлов. Он подозревается в хищении денег при исполнении гособоронзаказа в Санкт-Петербурге, ущерб оценивается на сумму более чем 20 миллионов рублей.

Также, по информации СК России, свыше 35 млн рублей было похищено при выполнении капитального ремонта военного госпиталя в Перми, в розыск объявлен замначальника филиала Военно-строительной компании Дмитрий Сергель.