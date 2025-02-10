Блогер Аяз Шабутдинов предстанет перед судом

Прокуратура утвердила обвинение по делу блогера Аяза Шабутдинова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве.
Об этом говорится в Telegram ведомства.
«После вручения Шабутдинову обвинительного заключения более 280 томов уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
Как пишет прокуратура, от действий участников организованной группы, созданной Шабутдиновым, пострадали 113 граждан. Общий ущерб превысил 57 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Шабутдинов обвиняется в 73 эпизодах мошенничества.