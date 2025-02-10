Прокуратура утвердила обвинение по делу блогера Аяза Шабутдинова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве.

Блогер Аяз Шабутдинов предстанет перед судом
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Об этом говорится в Telegram ведомства.

«После вручения Шабутдинову обвинительного заключения более 280 томов уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Как пишет прокуратура, от действий участников организованной группы, созданной Шабутдиновым, пострадали 113 граждан. Общий ущерб превысил 57 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Шабутдинов обвиняется в 73 эпизодах мошенничества.

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