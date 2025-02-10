Блогер Аяз Шабутдинов предстанет перед судом

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

« П о с л е в р у ч е н и я Шабутдинову обвинительного заключения более 280 томов уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Как пишет прокуратура, от действий участников организованной группы, созданной Шабутдиновым, пострадали 113 граждан. Общий ущерб превысил 57 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Шабутдинов обвиняется в 73 эпизодах мошенничества.