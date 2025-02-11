На двух участках пляжей Анапы зафиксированы повторные выбросы мазута

На двух участках побережья Анапы Краснодарского края зафиксированы повторные выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами.

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Об этом стало известно из Telegram-канала оперштаба Кубани.

По данным ведомства, небольшие скопления нефтепродуктов нашли команды Павловского района и Приморско-Ахтарского муниципального округа в результате утреннего мониторинга.

Мазут был зафиксирован на территории пляжа «Витязь».

Отмечается также, что на основной территории продолжается просеивание песка.

Ранее в Анапе была временно приостановлена работа волонтёров по очистке пляжей от мазута из-за сильного ветра и похолодания.