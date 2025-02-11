На двух участках пляжей Анапы зафиксированы повторные выбросы мазута
На двух участках побережья Анапы Краснодарского края зафиксированы повторные выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами.
Об этом стало известно из Telegram-канала оперштаба Кубани.
По данным ведомства, небольшие скопления нефтепродуктов нашли команды Павловского района и Приморско-Ахтарского муниципального округа в результате утреннего мониторинга.
Мазут был зафиксирован на территории пляжа «Витязь».
Отмечается также, что на основной территории продолжается просеивание песка.
Ранее в Анапе была временно приостановлена работа волонтёров по очистке пляжей от мазута из-за сильного ветра и похолодания.