В ДНР суд вынес приговор наемнику ВСУ из Литвы

Суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Литвы Альбертаса Глазаускаса к 14 годам колонии строгого режима за участие в боях на стороне Украины, сообщили журналистам в прокуратуре республики.
"Верховный суд ДНР заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина Литовской Республики Альбертаса Глазаускаса. <...> С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Глазаускаса к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.
Отмечается, что Глазаускас, прибыв на Украину из Польши, с апреля 2022 года по октябрь 2024-го участвовал в боях на стороне киевского режима в составе полка им. Кастуся Калиновского, признанного в Белоруссии террористическим. За свои услуги наемник получил вознаграждение, эквивалентное более чем 2,2 млн рублей.
Глазаускас признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ.