В ДНР суд вынес приговор наемнику ВСУ из Литвы

Суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Литвы Альбертаса Глазаускаса к 14 годам колонии строгого режима за участие в боях на стороне Украины, сообщили журналистам в прокуратуре республики.

" В е р х о в н ы й с у д Д Н Р з а о ч н о в ы н е с п р и г о в о р п о у г о л о в н о м у д е л у в о т н о ш е н и и 3 1 - л е т н е г о г р а ж д а н и н а Литовской Республики Альбертаса Глазаускаса. <...> С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Глазаускаса к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Глазаускас, прибыв на Украину из Польши, с апреля 2022 года по октябрь 2024-го участвовал в боях на стороне киевского режима в составе полка им. Кастуся Калиновского, признанного в Белоруссии террористическим. За свои услуги наемник получил вознаграждение, эквивалентное более чем 2,2 млн рублей.

Глазаускас признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ.