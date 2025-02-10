Стали известны подробности о подготовке Бекмансурова к стрельбе в пермском вузе

Фигурант дела о стрельбе в Пермском государственном университете, произошедшей в сентябре 2021 года, Тимур Бекмансуров тщательно выбирал день для нападения на учебное заведение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела.

По данным агентства, молодой человек устроил стрельбу в тот день, когда в вузе было наибольшее количество студентов и преподавателей. Более того, он специально целился в скопления людей, чтобы пострадали как можно больше человек.

Стрельба на территории Пермского государственного университета произошла 20 сентября 2021 года. Бекмансуров, который в то время был студентом первого курса, пронес в учебное заведение ружье и открыл огонь по находившимся в здании людям. В результате десятки человек получили ранения разной степени тяжести, шестерых из них спасти не удалось.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов ранили и обезоружили нападавшего, впоследствии врачам пришлось ампутировать ему часть левой ноги.

В декабре 2022 года Бекмансурова приговорили к пожизненному лишению свободы, но молодой человек подал апелляционную жалобу. 7 мая 2024 года ее рассмотрел Верховный суд РФ, оставив приговор без изменений.