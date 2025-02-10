РИА: Бекмансуров напал на пермский вуз, когда там было наибольшее число людей

Фигурант дела о стрельбе в Пермском государственном университете, произошедшей в сентябре 2021 года, Тимур Бекмансуров тщательно выбирал день для нападения на учебное заведение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела.

Стали известны подробности о подготовке Бекмансурова к стрельбе в пермском вузе
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По данным агентства, молодой человек устроил стрельбу в тот день, когда в вузе было наибольшее количество студентов и преподавателей. Более того, он специально целился в скопления людей, чтобы пострадали как можно больше человек.

Стрельба на территории Пермского государственного университета произошла 20 сентября 2021 года. Бекмансуров, который в то время был студентом первого курса, пронес в учебное заведение ружье и открыл огонь по находившимся в здании людям. В результате десятки человек получили ранения разной степени тяжести, шестерых из них спасти не удалось.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов ранили и обезоружили нападавшего, впоследствии врачам пришлось ампутировать ему часть левой ноги.

В декабре 2022 года Бекмансурова приговорили к пожизненному лишению свободы, но молодой человек подал апелляционную жалобу. 7 мая 2024 года ее рассмотрел Верховный суд РФ, оставив приговор без изменений.

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Тимур Бекмансуров
Верховный суд