Стало известно о возможном минировании затонувшего в Ленобласти танкера

Следователи рассматривают версию, что затонувший в Ленинградской области танкер под названием Koala мог быть заминирован. Об этом стало известно Baza.

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Пока на судне не обнаружили взрывных устройств, но кинологи продолжаю их поиск.

Танкер со 130 тысячами тонн мазута начал тонуть в порту Усть-Луга Ленобласти ночью 9 февраля. В машинном отделении произошло несколько взрывов, после чего судно начало наполняться водой. Уточняется, что экипаж Koala составлял 24 человека — никто из них не пострадал.

Сейчас танкер находится в морском порту в Усть-Луге. Возбуждено уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности морского движения») УК РФ.