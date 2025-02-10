На Сахалине началась спасательная операция вблизи сухогруза, севшего на мель
На Сахалине Морспасслужба приступила к спасательной операции в порту Невельска, где сел на мель китайский сухогруз "Анг Янг-2". Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.
Ведется постоянный мониторинг для предотвращения разлива нефтепродуктов, на место доставлено оборудование ЛАРН - аварийный комплект материалов и средств для ликвидации аварийных разливов нефти.
"Возводят дорогу, чтобы начать откачку топлива из танков пострадавшего судна. На месте происшествия дежурят экстренные службы, ситуация находится на контроле губернатора Валерия Лимаренко и правительства Сахалинской области", - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства области Максим Жоголев.
Кроме того, в Невельске открыли пункт временного размещения, в котором при необходимости смогут остановиться члены экипажа иностранного балкера.
Напомним, китайское грузовое судно "Анг Янг-2" село на мель южнее порта Невельск ночью 9 февраля. На борту находятся 20 членов экипажа, медицинская помощь им не требуется.
В связи с происшествием в муниципалитете введен режим ЧС. Восточное МСУТ СК России проводит доследственную проверку. Ситуация также находится на контроле Сахалинской транспортной прокуратуры.