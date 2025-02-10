На Сахалине началась спасательная операция вблизи сухогруза, севшего на мель

На Сахалине Морспасслужба приступила к спасательной операции в порту Невельска, где сел на мель китайский сухогруз "Анг Янг-2". Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

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Ведется постоянный мониторинг для предотвращения разлива нефтепродуктов, на место доставлено оборудование ЛАРН - аварийный комплект материалов и средств для ликвидации аварийных разливов нефти.

" В о з в о д я т д о р о г у , ч т о б ы н а ч а т ь о т к а ч к у т о п л и в а и з т а н к о в п о с т р а д а в ш е г о с у д н а . Н а м е с т е п р о и с ш е с т в и я д е ж у р я т э к с т р е н н ы е с л у ж б ы , с и т у а ц и я н а х о д и т с я н а к о н т р о л е г у б е р н а т о р а Валерия Лимаренко и правительства Сахалинской области", - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства области Максим Жоголев.

Кроме того, в Невельске открыли пункт временного размещения, в котором при необходимости смогут остановиться члены экипажа иностранного балкера.

Напомним, китайское грузовое судно "Анг Янг-2" село на мель южнее порта Невельск ночью 9 февраля. На борту находятся 20 членов экипажа, медицинская помощь им не требуется.

В связи с происшествием в муниципалитете введен режим ЧС. Восточное МСУТ СК России проводит доследственную проверку. Ситуация также находится на контроле Сахалинской транспортной прокуратуры.