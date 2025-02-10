Постоялец дома престарелых убил 77-летнего мужчину во время ссоры в Подмосковье

Подозреваемый в убийстве постояльца дома престарелых задержан в Богородске Московской области.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГСУ СК.

" С л е д о в а т е л е м с л е д с т в е н н о г о о т д е л а п о Ногинску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 77-летнего мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В настоящее время подозреваемый задержан. В ходе допроса вину в инкриминируемом преступлении он признал", - говорится в сообщении.

Установлено, что 8 февраля в одной из комнат пансионата для пожилых людей, расположенного в городе Старая Купавна, в ходе внезапно возникшего конфликта один из постояльцев совершил убийство потерпевшего.