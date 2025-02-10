Стал известен мотив планировавшегося покушения на Корчевникова

Сооснователь ЮКОСа Леонид Невзлин* планировал организовать нападение на генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова и собирал сведения о нем, так как ему не нравилась общественная позиция журналиста. Об этом пишет RT.

Издание отметило, что информацию о подготовке нападения и создания «папки» на Бориса Корчевникова раскрыл предприниматель Андрей Матус, который с 2020 по 2024 год входил в окружение Леонида Невзлина* и бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*.

В частности, Матус передал изданию скриншоты и фотографии переписки, в которой обсуждается перспектива «припугнуть или напасть на гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова». По словам предпринимателя, мотивом стала общественная деятельность журналиста.

« Н е в з л и н а * б е с и л о , ч т о п о с л е н а ч а л а С В О Корчевников начал регулярно ездить в Донбасс, отправлять гуманитарную помощь и служить молебны в храмах у линии соприкосновения. Не нравилось, что у него большая аудитория, что он придерживается патриотической позиции», - пояснил Матус.

При этом, по словам Матуса, с декабря 2023 по февраль 2024 года охранники Невзлина собирали «папку» на журналиста с информацией о месте жительства, машине, на которой он ездил, контактах и взглядах Корчевникова. Составители указали ссылки на все соцсети и публичные каналы генерального директора телеканала «Спас», подсчитали количество подписчиков в каждой.

« З н а ч и т е л ь н а я ч а с т ь д о к у м е н т а п о с в я щ е н а п р а в о с л а в н ы м с в я щ е н н и к а м , с к о т о р ы м и п о р а б о т е и в ж и з н и о б щ а е т с я Борис Корчевников. Особенно служба безопасности Невзлина* заинтересовалась личностью отца Андрея, настоятеля храма Троицы Живоначальной в Басманном районе Москвы», - отмечается в статье.

Сам Корчевников эту информацию не комментировал. А опрошенные изданием юристы обратили внимание на то, что сбор таких данных может расцениваться как нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ). Если же если будет доказано, что целью нападения было повлиять на работу Корчевникова, можно говорить о применении ст. 144 УК РФ (Воспрепятствование законной деятельности журналиста).

Ранее телеканал Russia Today сообщил о том, что экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* планирует подать иск о защите чести и достоинства к Марии Певчих* в один из европейских судов. Это станет новой ступенью конфликта между командой Ходорковского* и ФБК (в РФ включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией и запрещен на территории России).

*признаны иностранными агентами в РФ