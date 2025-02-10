Бастрыкин потребовал доклад по обстоятельствам стрельбы в Краснодарском крае
Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по обстоятельствам инцидента со стрельбой в Краснодарском крае, где был ранен человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.
Ранее в соцсетях широкое распространение получила видеозапись, на которой запечатлен конфликт между мужчинами у одного из развлекательных заведений на улице Зиповской в Краснодаре. В публикациях отмечается, что в результате применения оружия местный житель получил ранение.
"В следственном управлении СК России по Краснодарскому краю перед надзорным ведомством инициирован вопрос о передаче возбужденного в органах МВД уголовного дела по факту хулиганства в производство следователей регионального управления СК. Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад по ситуации и о результатах рассмотрения ходатайства органов следствия", - говорится в сообщении.