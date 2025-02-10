Бастрыкин потребовал доклад по обстоятельствам стрельбы в Краснодарском крае

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по обстоятельствам инцидента со стрельбой в Краснодарском крае, где был ранен человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее в соцсетях широкое распространение получила видеозапись, на которой запечатлен конфликт между мужчинами у одного из развлекательных заведений на улице Зиповской в Краснодаре. В публикациях отмечается, что в результате применения оружия местный житель получил ранение.