Трое детей скончались от вейпов за год в российском регионе

В прошлом году трое несовершеннолетних умерли от отравления вейпами в Красноярском крае.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Красноярску.

« С а м о м у м а л е н ь к о м у п о с т р а д а в ш е м у в с е г о 9 м е с я ц е в , р е б е н о к с л у ч а й н о в ы п и л ж и д к о с т ь д л я в е й п о в . Э т о т и н ц и д е н т п р о и з о ш е л в Красноярске», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Два других случая произошли в Назарово. Там вейп решили попробовать 12-летние девочки, которые в итоге скончались от отравления.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли законопроект, который повышает размер штрафов за продажу вейпов и сигарет несовершеннолетним. Теперь юридическим лицам грозит до 2 миллионов рублей.