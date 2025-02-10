Трое детей скончались от вейпов за год в российском регионе
В прошлом году трое несовершеннолетних умерли от отравления вейпами в Красноярском крае.
Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Красноярску.
«Самому маленькому пострадавшему всего 9 месяцев, ребенок случайно выпил жидкость для вейпов. Этот инцидент произошел в Красноярске», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.
Два других случая произошли в Назарово. Там вейп решили попробовать 12-летние девочки, которые в итоге скончались от отравления.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли законопроект, который повышает размер штрафов за продажу вейпов и сигарет несовершеннолетним. Теперь юридическим лицам грозит до 2 миллионов рублей.