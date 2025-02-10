В Петербурге ребенок отравился детским сиропом с парацетамолом

В Колпинском районе Петербурга трехлетняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии с отравлением лекарственным препаратом. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

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Инцидент произошел в поселке Металлострой, трехлетняя девочка нашла дома бутылку со сладким детским сиропом и выпила ее содержимое. Ребенку стало плохо, ее доставили в Филатовскую больницу, состояние пострадавшей медики оценивают как тяжелое, у девочки диагностировано острое отравление парацетамолом.

Известно, что семья ранее не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов и оценивается как благополучная.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области ребенок попал в больницу после того, как попробовал марихуану. Младенец нашел наркотики и употребил их, позже ему стало плохо. На ситуацию обратила внимание мать и вызвала скорую помощь. Ребенок госпитализирован в отделение реанимации. Известно, что пострадавший проживает с бабушкой, дедушкой и матерью, последняя — единственная, кто не привлекался к уголовной ответственности. Старшие родственники несколько раз были судимы по статьям, связанным с запрещенными веществами.