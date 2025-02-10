ФСБ накрыла бизнес по незаконной добыче краба на более чем 40 миллионов рублей

Около двух тонн мяса краба стоимостью более чем 40 миллионов рублей, которое добыли незаконным путем, изъяли специалисты в Сахалинской области. Об этом стало известно в понедельник, 10 февраля.

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Получить прибыль с поимки крабов решили двое местных мужчин. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

— В н а с е л е н н о м п у н к т е Л е о н и д о в о П о р о н а й с к о г о г о р о д с к о г о о к р у г а С а х а л и н с к о й о б л а с т и в н е ж и л о м с т р о е н и и д в о е м е с т н ы х ж и т е л е й о р г а н и з о в а л и п е р е р а б о т к у , ф а с о в к у и х р а н е н и е н е з а к о н н о г о д о б ы т о г о к р а б а д л я д а л ь н е й ш е й р е а л и з а ц и и . О б н а р у ж е н о и и з ъ я т о 1 4 3 0 к и л о г р а м м о в м я с а к р а б а в в а р е н о - м о р о ж е н н о м в и д е , а т а к ж е с в ы ш е 6 3 0 к и л о г р а м м о в к а м ч а т с к о г о и с и н е г о к р а б а б е з д о к у м е н т о в , п о д т в е р ж д а ю щ и х з а к о н н о с т ь п р о и с х о ж д е н и я п р о д у к ц и и . П о п р е д в а р и т е л ь н о й о ц е н к е , у щ е р б в о д н ы м б и о л о г и ч е с к и м р е с у р с а м п р е в ы ш а е т 4 0 м л н р у б л е й , — р а с с к а з а л и в в е д о м с т в е .

На данный момент сотрудники активно изучают материалы дела, а также информацию о преступниках, передают в издании «Интерфакс».

Ранее стало известно, что на территорию столицы пытались провезти вещество для создания наркотиков. Прекурсоры в металлических бочках ехали из Калужской области в Москву под видом партии одежды. Контрабанду удалось пресечь таможенникам.