ФСБ накрыла бизнес по незаконной добыче краба на более чем 40 миллионов рублей
Около двух тонн мяса краба стоимостью более чем 40 миллионов рублей, которое добыли незаконным путем, изъяли специалисты в Сахалинской области. Об этом стало известно в понедельник, 10 февраля.
Получить прибыль с поимки крабов решили двое местных мужчин. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
— В населенном пункте Леонидово Поронайского городского округа Сахалинской области в нежилом строении двое местных жителей организовали переработку, фасовку и хранение незаконного добытого краба для дальнейшей реализации. Обнаружено и изъято 1430 килограммов мяса краба в варено-мороженном виде, а также свыше 630 килограммов камчатского и синего краба без документов, подтверждающих законность происхождения продукции. По предварительной оценке, ущерб водным биологическим ресурсам превышает 40 млн рублей, — рассказали в ведомстве.
На данный момент сотрудники активно изучают материалы дела, а также информацию о преступниках, передают в издании «Интерфакс».
Ранее стало известно, что на территорию столицы пытались провезти вещество для создания наркотиков. Прекурсоры в металлических бочках ехали из Калужской области в Москву под видом партии одежды. Контрабанду удалось пресечь таможенникам.