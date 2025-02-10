Двух жителей Петербурга нашли мертвыми в квартире с остатками белого порошка

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В квартире на улице Бабушкина в Невском районе Санкт-Петербурга обнаружили тела мужчины и девушки, которые лежали недалеко от остатков неизвестного белого порошка. Об этом случае стало известно в понедельник, 10 февраля.

Девушке было 19 лет, молодому человеку — 22 года. Врачи, которые прибыли на место, пытались спасти пару, однако безуспешно.

В квартире их нашел знакомый. Он рассказал, что недалеко от погибших обнаружили несколько пакетов с веществом, происхождение которого пока не удалось установить. Найденных направили в морг, сотрудники полиции начали проводить проверку, передает «Фонтанка.ру».

До этого появилась информация, что в столицу провозили вещество для создания наркотиков — прекурсоры в металлических бочках ехали из Калужской области под видом партии одежды. Контрабанду удалось пресечь таможенникам. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде прекурсоров в особо крупном размере.

Ранее в подмосковном Раменском суд приговорил отца и сына Александра и Владимира Красновых к 15 и 16 годам колонии за покушение на сбыт более 14 килограммов наркотиков.