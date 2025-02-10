Стая бродячих собак едва не растерзала ребенка в Хабаровском крае

В Николаевске-на-Амуре стая бездомных собак напала на десятилетнюю девочку, школьница попала в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Николаевского района края Анатолий Леонов в своем Telegram-канале.

По данным чиновника, собаки напали на девочку утром 10 февраля, когда она шла по частному сектору на занятие в школу. Отбиться от собак школьнице помогли прохожие.

Девочку госпитализировали в Центральную районную больницу Николаевска-на-Амуре в тяжелом состоянии. Сейчас врачи проводят операцию по ушиванию ее ран.

Леонов уточнил, что на место происшествия выехала полиция и исполнитель контракта на «оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев».

Управление Следственного комитета (СК) РФ по Хабаровскому краю возбудило дело о халатности (статья 293 УК РФ) после нападения на ребенка. В Telegram-канале управления сообщается, что следователи дадут оценку действиям уполномоченных должностных лиц, которые должны были обеспечить безопасность людей от нападения бездомных животных.

Накануне, 9 февраля, глава СК Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после нападения собаки на восьмилетнюю девочку в селе Федоровка Хабаровского края. Домашнее животное, находившееся на «самовыгуле», набросилось на девочку и покусало ее руки и ноги.

В конце декабря 2024 года в Хабаровске возбудили дело о халатности после нападения бездомных собак на ребенка. Животные напали на 11-летнюю школьницу и порвали ее одежду, но их успела отогнать мать девочки.