В РФ стали возникать пожары из-за отсутствия снега

В России зимой стали возникать природные пожары из-за отсутствия снега
В России в зимнее время года стали возникать природные пожары из-за отсутствия снежного покрова. Об этом заявил учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин в беседе с РИА Новости.
"Есть очаги нового возникновения пожаров зимой. Это действительно экзотика, связанная с тем, что снега нет", — отметил он.
Непосредственная причина возникновения таких пожаров — костры, которые разводят люди, уточнил Куксин. В частности, недавно из-за человеческого фактора возник торфяной пожар, который удалось потушить, добавил эксперт.
8 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в РФ существуют предпосылки для сложной ситуации с лесными пожарами. По его словам, весной возможна высокая вероятность лесных пожаров из-за крайне малого количества снега в Европейской части РФ. До этого начальник отдела гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, что погода пока не готовит москвичам сюрпризов. Февраль продолжает быть теплым, несмотря на небольшое похолодание.