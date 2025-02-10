В РФ стали возникать пожары из-за отсутствия снега

В России в зимнее время года стали возникать природные пожары из-за отсутствия снежного покрова. Об этом заявил учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин в беседе с РИА Новости.

" Е с т ь о ч а г и н о в о г о в о з н и к н о в е н и я п о ж а р о в з и м о й . Э т о д е й с т в и т е л ь н о э к з о т и к а , с в я з а н н а я с т е м , ч т о с н е г а н е т " , — о т м е т и л о н .

Непосредственная причина возникновения таких пожаров — костры, которые разводят люди, уточнил Куксин. В частности, недавно из-за человеческого фактора возник торфяной пожар, который удалось потушить, добавил эксперт.

8 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в РФ существуют предпосылки для сложной ситуации с лесными пожарами. По его словам, весной возможна высокая вероятность лесных пожаров из-за крайне малого количества снега в Европейской части РФ. До этого начальник отдела гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, что погода пока не готовит москвичам сюрпризов. Февраль продолжает быть теплым, несмотря на небольшое похолодание.