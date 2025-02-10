Устроивший стрельбу в пермском вузе изучал ошибки других массовых убийц

Тимур Бекмансуров, убивший шесть человек в Пермском университете в 2021 году, перед нападением изучал ошибки других массовых убийц и тщательно готовился к совершению своего преступления. Об этом говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Бекмансуров признал вину по предъявленному обвинению. Показал, что давно планировал совершить массовое убийство людей, так как испытывал к ним чувство ненависти. Готовился к подобной акции. Подробно изучал поведение лиц и допущенные ими, как он считал, ошибки, при совершении массовых убийств", - говорится в материалах суда.

Отмечается, что для осуществления задуманного преступления Бекмансуров приобрел дальнобойное охотничье ружье, боеприпасы, заряженные картечью на крупного зверя, чтобы "увеличить убойную силу и поражающий эффект". Также бывший студент университета прошел курс по обучению стрельбе, купил специальную экипировку для удобного и быстрого передвижения во время нападения. Помимо этого, он подробно изучил расположение помещений в университете и для совершения массового убийства выбрал день, когда в вузе будет наибольшее число студентов.

Как следует из материалов суда, Бекмансуров мотивировал свои действия тем, что массовое убийство для него было способом самоубийства. А выстрелы в головы своих жертв студент сделал, "потому что его так учили инструкторы по стрельбе, а также инструкторы, выкладывающие видео в интернет". "Считал данный способ убийства милосердным", - отмечается в материалах суда. Также, по словам Бекмансурова, выстрел в сотрудника полиции он произвел, чтобы спровоцировать его открыть огонь на поражение.

20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров, вооружившись гладкоствольным ружьем, пришел на территорию университета в Перми и устроил стрельбу. Были убиты 6 человек, еще 59 получили ранения. Он отказался подчиниться законным требованиям сотрудника полиции бросить оружие и выстрелил в его сторону. Полицейский, применив табельное огнестрельное оружие, обезвредил нападавшего и задержал его. В результате ранения злоумышленнику ампутировали ногу.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. В декабре 2022 года Пермский краевой суд приговорил Бекмансурова к пожизненному сроку, а в июне 2023 года апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил это решение в силе. Затем осужденный направил кассационную жалобу в Верховный суд, который также оставил приговор без изменения.