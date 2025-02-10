Россиянку осудили на три года за истязание полуторагодовалой дочери

Жительницу Кемеровской области приговорили к трем годам и двум месяцам исправительной колонии строгого режима за истязание дочери. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

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" О н а п р и з н а н а в и н о в н о й в с о в е р ш е н и и п р е с т у п л е н и й , п р е д у с м о т р е н н ы х п . " г " ч . 2 с т . 1 1 7 У К Р Ф ( и с т я з а н и е , с о в е р ш е н н о е в о т н о ш е н и и з а в е д о м о н е с о в е р ш е н н о л е т н е г о ) и с т . 1 5 6 У К Р Ф ( н е и с п о л н е н и е о б я з а н н о с т е й п о в о с п и т а н и ю н е с о в е р ш е н н о л е т н е г о ) . < . . . > В и н о в н о й н а з н а ч е н о н а к а з а н и е в в и д е т р е х л е т и д в у х м е с я ц е в л и ш е н и я с в о б о д ы с о т б ы в а н и е м н а к а з а н и я в и с п р а в и т е л ь н о й к о л о н и и о б щ е г о р е ж и м а с о ш т р а ф о м в р а з м е р е 5 т ы с . р у б л е й " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Установлено, что с октября по декабрь 2023 года женщина систематически избивала полуторогодовалую дочь электрическим шнуром и иными предметами, помещала ее в сундук, в котором удерживала продолжительное время. Также она выводила ребенка из дома и оставляла в неотапливаемом помещении в декабре без верхней одежды. О происходящем сообщила знакомая женщины. В прокуратуре Кемеровской области уточнили, что подсудимая вину признала.