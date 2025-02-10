Россиянку осудили на три года за истязание полуторагодовалой дочери

Жительницу Кемеровской области приговорили к трем годам и двум месяцам исправительной колонии строгого режима за истязание дочери. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). <...> Виновной назначено наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
Установлено, что с октября по декабрь 2023 года женщина систематически избивала полуторогодовалую дочь электрическим шнуром и иными предметами, помещала ее в сундук, в котором удерживала продолжительное время. Также она выводила ребенка из дома и оставляла в неотапливаемом помещении в декабре без верхней одежды. О происходящем сообщила знакомая женщины. В прокуратуре Кемеровской области уточнили, что подсудимая вину признала.