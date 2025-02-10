Прокуратура: занос прицепа мог стать причиной ДТП с автобусом в Приморье

Занос прицепа лесовоза мог стать причиной столкновения с пассажирским автобусом на 6 километре автодороги Уборка — Самарка — Ариадное в Чугуевском районе Приморского края. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

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" П о п р е д в а р и т е л ь н ы м д а н н ы м , у г р у ж е н н о г о л е с о в о з а в о в р е м я п о в о р о т а з а н е с л о п р и ц е п , к о т о р ы й с т о л к н у л с я с п а с с а ж и р с к и м а в т о б у с о м , с л е д у ю щ и м п о м а р ш р у т у Ч у г у е в к а — З а в е т н о е " , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований по содержанию дорожного полотна в месте аварии. Точная причина ДТП устанавливается. Незадолго до этого краевое управление МВД России сообщило, что при столкновении автобуса и лесовоза пострадали 14 человек. На трассе временно ограничили движение транспорта. По данным Amur Mash, водителя автобуса пришлось освобождать из покореженной кабины с помощью лома.