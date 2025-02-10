Кличко сообщил о возгорании здания в Киеве после падения обломков БПЛА

В Соломенском районе Киева загорелось нежилое здание в результате падения обломков беспилотника. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

" В С о л о м е н с к о м р а й о н е с т о л и ц ы , п р е д в а р и т е л ь н о и з - з а п а д е н и я о б л о м к о в Б П Л А , г о р и т о д н о э т а ж н о е н е ж и л о е з д а н и е " , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и , о п у б л и к о в а н н о м в 2 : 3 6 п о м о с к о в с к о м у в р е м е н и .

По словам Кличко, на месте пожара работают специальные службы. Незадолго до этого украинский телеканал ТСН сообщал о звуках взрывов в Киеве. Кроме того, издание "Страна.ua" писало, что ночью обломки беспилотника упали на автостоянку около жилого дома в Сумах на северо-востоке Украины.

На месте происшествия начался пожар, который оперативно ликвидировали экстренные службы. Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.