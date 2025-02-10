Помогавший ВСУ владелец Global Spirits Черняк объявлен в международный розыск

Следователи объявили в международный розыск Евгения Черняка, номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits, который финансировал Вооруженные силы Украины ВСУ и их подразделения на сумму 1,3 млрд рублей, используя доходы от бизнеса в России.

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Согласно материалам уголовного дела, доступным ТАСС, активы Черняка, который покинул Россию, арестованы. Ему заочно предъявлено обвинение в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Вынесено постановление об объявлении его в международный розыск, так как он находится за пределами РФ. Мосгорсуд признал законным арест Черняка на два месяца с момента его экстрадиции или задержания в России.

Минувшим летом против предпринимателя завели дело по факту финансирования терроризма за непосредственное участие в предоставлении украинским ВС и входящим в их состав националистическим подразделениям помощи на эту сумму за счет прибыли, которую он получил от экономической деятельности на территории Российской Федерации. Черняк является главой наблюдательного совета одного из крупнейших в Европе холдинга Global Spirits, которому принадлежат предприятия по производству настоек, коньяков и бренди, вин, вермутов и слабоалкогольных напитков, а также водок "Хортиця", "Мороша" и "Первак".