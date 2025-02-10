Лимаренко сообщил об установке заграждений у севшего на мель китайского судна

Вблизи китайского сухогруза An Yang 2, севшего на мель у города Невельска Сахалинской области, начали установку боновых заграждений. Об этом заявил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

Лимаренко сообщил об установке заграждений у севшего на мель китайского судна
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«Начали устанавливать боновые заграждения, чтобы предотвратить возможный разлив нефтепродуктов», отметил глава региона.

Лимаренко подчеркнул, что ведется непрерывный мониторинг ситуации.

Накануне губернатор Сахалинской области распорядился задействовать морской дрон, принадлежащий местному МЧС, для исследования дна вокруг китайского балкера.

Вечером 8 февраля в устье реки Казачка на мель сел китайский сухогруз An Yang 2: он следовал из порта Цзянъинь в Невельск, однако у берегов Сахалина получил пробоину. Из-за произошедшего на острове ввели режим ЧС. На борту судна находятся 1 тыс. тонн угля и 706 тонн мазута. На судне остаются 20 членов экипажа. Из-за плохих погодных условий спасатели не могут подобраться к сухогрузу. По предварительным данным, разлива топлива нет, власти взяли ситуацию на особый контроль.

Ранее в Росморречфлоте рассказали об экипаже севшего на мель у Сахалина китайского судна.

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Валерий Лимаренко