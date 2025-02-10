Россиян предупредили о риске стать жертвой кредитных мошенников

Большое количество российских финансовых организаций готовы выдать кредит в короткие сроки без серьезной проверки заемщика, это открывает широкие возможности для мошенников, предупредил адвокат Даниил Горьков. Об этом пишет агентство «Прайм».

Россиян предупредили о риске стать жертвой кредитных мошенников
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По словам специалиста, эффективность проверки банками транзакций своих клиентов нужно доработать. Он рассказал, что недостатки преимущественно связаны с несовершенством способов и методологии проверки.

Горьков добавил, что практики привлечения банков к ответственности в подобных ситуациях в России еще нет. Он рекомендовал немеделенно обратиться в службу безопасности банка и к юристу в случае, если гражданин узнал, что на него оформили кредит без его ведома.

Ранее россиян предупредили об активизации мошенников к 14 февраля. Есть несколько популярных схем, таких как знакомства, когда мошенники создают ложные профили на сайтах знакомств и выманивают деньги, отметили в МВД России.

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