В России изменят десятки законов для борьбы с киберпреступностью. Пакет поправок в ближайшее время рассмотрит правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщает РБК.

Документ разработан по поручению президента России Владимира Путина, он содержит меры по защите населения от мошенников. Одной из таковых является запрет госслужащим, банкам, операторам связи, агрегаторам товаров и услуг использовать иностранные мессенджеры для связи с клиентами.

Перечень мессенджеров составит Роскомнадзор. Для внутренней коммуникации сотрудники смогут использовать российские мессенджеры после подтверждения личности через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Также предлагается обязать владельцев маркетплейсов и агрегаторов с аудиторией более 200 тысяч пользователей идентифицировать через ЕСИА тех, кто хочет подать объявление.

Среди других мер предполагается обязательная маркировка звонков от организаций, чтобы клиент мог понимать, звонят ли ему из банка или это злоумышленники. Также абонентам сотовых операторов дадут право отказаться от рекламы, спам-рассылок и звонков.