В Запорожской области мужчина пенсионного возраста смог избежать попадания беспилотника в свой автомобиль, совершив резкий маневр.

Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. Инцидент произошел на трассе Мелитополь–Васильевка у поворота на село Любимовка, в 20 км от линии фронта.

По словам Рогова, водитель Skoda заметил приближающийся беспилотник в зеркале заднего вида и успел изменить траекторию движения.

" Д р о н у д а р и л с я в д о р о ж н о е п о л о т н о , н е з а д е в м а ш и н у . О п е р а т о р у с т р о й с т в а в и д е л , ч т о э т о г р а ж д а н с к и й а в т о м о б и л ь с м и р н ы м и л ю д ь м и " , — п о д ч е р к н у л о н .

Рогов отметил, что подобные случаи стали частью повседневной жизни в прифронтовых районах. "Жители Запорожской области учатся быстро реагировать на угрозы, включая атаки с воздуха", - сказал он. Вечером 9 февраля сообщалось, что Вооруженные силы Украины совершили обстрелы Запорожской области, в результате чего повреждения получило высоковольтное оборудование.